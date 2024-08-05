Москва, 5 августа, 2024, 13:21 — ИА Регнум. Совокупные потери украинских войск в зоне проведения спецоперации за минувшие сутки составили до 1750 военных, сообщил 5 августа официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Алексей Коновалов/ТАСС

В зоне ответственности подразделения «Южной» группировки войск ВСУ за сутки потеряли до 620 военнослужащих, а также 155-мм гаубицу М777 американского производства, четыре 105-мм орудия М119 американского производства, 105-мм орудие L-119 британского производства. Российские военные уничтожили на этом направлении два склада боеприпасов и станцию радиоэлектронной борьбы «Нота».

«Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции <…> противник потерял до 495 военнослужащих», — заявил генерал-лейтенант.

За минувшие сутки в зоне ответственности группировки войск «Север» украинская армия потеряла до 125 военных, а в зоне ответственности группировки войск «Центр» — до 325 военных.

В зоне ответственности подразделений группировки войск «Восток» ВСУ потеряли до 115 военнослужащих, а также танк, 155-мм гаубицу М777 американского производства, 152-мм орудие «МСТА-Б» и две станции радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD». Российские бойцы ликвидировали на этом направлении три склада боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям ВСУ в районах населённых пунктов Малые Щербаки, Нестерянка в Запорожской области и Токаревка в Херсонской области. Потери украинской армии там составили более 70 военных.

Как сообщало 5 августа ИА Регнум, российские военные за сутки нанесли удар по двум складам горюче-смазочных материалов ВСУ. Официальный представитель ведомства отметил, что российские военные нанесли удары по местам скопления личного состава и военной технике ВСУ в 132 районах.

В Минобороны также сообщили, что силы ПВО за сутки сбили шесть американских ракет ATACMS, четыре французские крылатые ракеты SCALP-EG, семь снарядов для реактивных систем залпового огня HIMARS, французскую управляемую авиабомбу Hammer и 43 беспилотника ВСУ.

Глава пресс-центра Западной группировки российских войск Иван Бигма сообщил об уничтожении пункта дислокации иностранных наёмников с 80 боевиками. Российский экипаж оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» нанёс удар по позициям ВСУ в районе города Балаклея в Харьковской области.