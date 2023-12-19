Москва, 19 декабря, 2023, 17:06 — ИА Регнум. Самыми востребованными на рынке труда в России в 2023 году были менеджеры по продажам, кассиры и водители, высокий спрос на персонал фиксировались в промышленности, строительстве и транспортно-логистической сфере, при этом количество резюме соискателей не увеличилось, пишут «Известия» со ссылкойна рекрутинговую платформу hh.ru.

РИА Новости/Алексей Мальгавко

Наиболее востребованными на рынке труда стали менеджеры по продажам, а также продавцы для розничных точек и кассиры, число опубликованных вакансий составило 750 тыс. и 670 тыс. соответственно. Потребность в продавцах выросла на 42%. Также в число самых востребованных вошли водители, бухгалтеры и повара.

«Промышленность в стране активно развивается, наращивает мощности, вслед за ней растёт и потребность работодателей в большем количестве сотрудников», — отметил в беседе с изданием управляющий директор «Авито Работа» Артём Кумпель.

Стабильный спрос на продавцов и менеджеров по продажам может быть связан с уходом из России иностранных торговых сетей, а большой интерес к сфере торговли — свидетельствовать о развитии экономики, отметил профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления РАНХиГС Александр Щербаков.

Количество резюме на рекрутинговых порталах и активность со стороны соискателей остались на уровне прошлого года, и, как следствие, конкурс на вакансию снизился в среднем на треть, заявили профильные эксперты.

«Чаще всего искали работу в сфере бизнес-услуг. На втором месте по доле резюме оказались транспорт и логистика, на третьем — торговля», — рассказал заместитель гендиректора сервиса «Работа. ру» Александр Ветерков.

Эксперты также обратили внимание на кадровый год в промышленности. Из-за ограничений импорта растёт внутреннее производство, и требуется большое количество квалифицированных рабочих и инженеров, рассказала руководитель направления «Народный фронт. Аналитика» Ольга Позднякова.

Обычно на рынке труда наблюдается саморегулирование, и работники «перетекают» из одной отрасли в другую, но сейчас ситуация требует оперативного внедрения программ переобучения и подготовки по наиболее востребованным направлениям, добавила эксперт.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в сентябре 2023 года на заседании президиума Госсовета президент Владимир Путин заявил о необходимости переходить к экономике высоких зарплат. Он подчеркнул, что для этого нужно приложить большие усилия в подготовке кадров, учитывая их потребность на рынке труда.

В России к 2030 году ожидается снижение потребности в работниках в сельском хозяйстве, торговле, финансах и страховании, следует из опуликованного в октябре 2023 года прогноза Министерства экономического развития РФ. Вместе с тем министерство ожидает к 2030 году увеличение спроса на сотрудников в сферах обрабатывающих производств, здравоохранении, транспортировке и хранении, научной деятельности и в сфере IT-технологий и связи.