Балаково, Саратовская область, 5 августа, 2024, 10:59 — ИА Регнум. Сотрудники полиции нашли девятилетнего ребёнка, которого увёл неизвестный мужчина в городе Балаково в Саратовской области, сообщили 5 августа в пресс-службе регионального ГУМВД.

Petrov Sergey/Global Look Press

«4 августа в дежурную часть поступило сообщение от очевидцев о том, что неизвестный мужчина увел ребёнка в неизвестном направлении», — заявили в ведомстве.

Полицейские оперативно прибыли на место и в ходе проверки выяснили местонахождение мальчика и имена его законных представителей. Его передали родителям.

По информации правоохранителей, противоправных действий в отношении ребёнка не совершалось.

Ребёнок гулял недалеко от места жительства родственницы, отметили в региональном следственном управлении. Предварительно, мужчина решил, что мальчик потерялся и отвёл к себе домой. В полицию о произошедшем сообщили знакомые жителя Балаково.

Как сообщало ИА Регнум, в июне в Свердловской области спустя три дня после пропажи нашли живыми несовершеннолетних брата и сестру. По информации МЧС, 13-летний мальчик и его 11-летняя сестра вместе со своим дедом и двумя собаками ушли рыбачить на реку Липка. Они заблудились, возвращаясь домой, телефоны оказались разряжены. Детей нашли здоровыми, но истощёнными.