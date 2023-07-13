Москва, 13 июля, 2023, 12:26 — ИА Регнум. Агент российской теннисистки Мирры Андреевой 13 июля опроверг появившееся в СМИ сообщение о смене её спортивного гражданства на французское. Лев Кассиль заявил, что спортсменка продолжит представлять Россию.

Zuma\ТАСС Российская теннисистка Мирра Андреева

«Сегодняшняя информация о получении Миррой гражданства Франции является некорректной. Она является только гражданкой России и будет далее выступать за свою страну», — сказал он в беседе с «Коммераснтъ».

О том, что Андреева захотела сменить гражданство, сообщил портал Tennis World USA. В качестве причины в публикации называли её желание последовать примеру коллеги Варвары Грачевой, которая получила французское гражданство в июне.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Андреева выиграла первый матч на Уимблдоне. Россиянка победила в первом круге травяного турнира категории «Большой шлем», обыграв соперницу из Китая Сиюй Ван. В финальном сете россиянка выиграла два гейма подряд и впервые в своей карьере пробилась во второй раунд турнира.

Андреева родилась в 2007 году в Красноярске. Она занимает 102-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации, но побед в турнирах этой организации к настоящему времени не одержала. В текущем сезоне дошла до финала юниорского Открытого чемпионата Австралии, но уступила в нём соотечественнице Алине Корнеевой. Андреева также участвовала в двух соревнованиях Большого шлема на взрослом уровне.