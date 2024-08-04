Нью-Дели, 4 августа, 2024, 13:56 — ИА Регнум. Девять детей погибли при обрушении стены дома в индийском округе Сага штата Мадхья-Прадеш, где сейчас идут проливные дожди, передаёт агентство PTI.

Hindustan Times via www. imago-im/Global Look Press

«Девять детей в возрасте от 10 до 15 лет погибли и двое получили ранения в результате инцидента с обрушением стены», — говорится в публикации.

Сообщается, что инцидент произошёл во время религиозного мероприятия. Дети находились в палатке, которая стояла рядом с полуразрушенным зданием. Из-за дождей стена дома рухнула, придавив подростков.

По данным местных властей, двое детей погибли на месте, ещё семерых не стало по пути в больницу. Ещё несколько детей получили ранения разной степени тяжести. На данный момент они проходят лечение в окружной больнице, жизни подростков ничего не угрожает.

Главный министр штата Мохан Ядав выразил соболезнования семьям погибших детей и пообещал выплатить им по 400 тыс. рупий в качестве финансовой помощи.

31 июля ИА Регнум сообщало, что в результате оползня в индийском штате Керала погибли как минимум 167 человек. Отмечается, что проливной дождь, который усиливался в течение дня, и повышение уровня воды в местной реке затруднили спасательную операцию, а временный мост, построенный для соединения наиболее пострадавшего района Мундаккай, был смыт.

Президент России Владимир Путин попросил передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим.