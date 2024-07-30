Вашингтон, 30 июля, 2024, 19:08 — ИА Регнум. Бойцы Вооружённых сил Украины (ВСУ) пытаются при любой возможности сдаться в плен российским войскам, заявил американский военный аналитик Марк Слебода в интервью журналистке Рейчел Блевинс.

РИА Новости/Павел Лисицын

«Войска киевского режима не хотят воевать, они не прошли никакого обучения, их просто заставляют идти на фронт. Как только у них появляется возможность, они сдаются, бегут с позиций или отступают. Это происходило уже несколько раз за последние недели», — сказал эксперт.

По его словам, руководство Украины опасается того, что несколько одновременных наступательных операций со стороны ВС РФ могут нанести удар по обороноспособности ВСУ и обрушить украинский фронт.

Военный аналитик также отметил, что Киев столкнулся с ощутимыми проблемами на этапе пополнения армии. В ВСУ выражен дефицит человеческих ресурсов из-за больших потерь на фронте и нежелания украинцев отправляться на фронт. Люди избегают мобилизации и сопротивляются сотрудникам украинских военкоматов, зачастую это приводит к дракам, заключил Рейчел Блевинс.

Как передавало ИА Регнум, за минувшую неделю в плен сдались 63 украинских военнослужащих, из них 27 — в зоне ответственности российской группировки войск «Днепр».

Взятый в плен на артёмовском направлении украинский пехотинец Альберт Григорович заявил, что Служба безопасности Украины около полугода проверяет освобождённых из плена военных ВСУ на наличие связей с Россией, после чего их отправляют в штурмовые подразделения.