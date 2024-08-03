Харьков, Украина, 3 августа, 2024, 21:46 — ИА Регнум. В Харькове демонтировали мемориальную доску борцам с фашизмом, установленную в 2005 году к 60-летию Победы, сообщило украинское издание «Страна. ua».

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Отмечается, что текст на доске был исполнен на украинском языке. Причиной демонтажа, по данным СМИ, стала формулировка «Великая Отечественная война» с указанием 1941-го как года её начала. Официальный Киев теперь продвигает версию, что следует говорить только о Второй мировой войне и, соответственно, год её начала — 1939-й.

Как передавало ИА Регнум, в 2015 году на Украине приняли закон о декоммунизации, фактически «дерусификации», который ознаменовал усиление борьбы с советскими и российскими памятниками. После этого в стране началась кампания по демонтажу памятников и переименованию топографических объектов, связанных с историей СССР.

К началу 2022 года на Украине снесли более 2,5 тыс. памятников. Также изменили названия более 900 населённых пунктов и около 50 тыс. улиц.

В апреле стал известно, что украинские власти планируют переименовать более 300 населённых пунктов, названия которых так или иначе якобы связаны с Россией. Согласно документу, украинским парламентариям предлагают переименовать семь районов, 15 городов, 54 посёлка и 267 сёл.

1 августа мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что он против переименований улиц города. По его словам, закон «о деколонизации топонимов» принуждает жителей города отказаться от всего того, что сделало Одессу мировым брендом.

До этого в Сети появилось распоряжение главы назначенной Киевом Одесской областной администрации Олега Кипера, согласно которому Пушкинская улица станет Итальянской, улица Паустовского — улицей 28-й бригады, Армейская — улицей Независимости, Бунина — улицей Нины Строкатой.

Также одесские власти предлагают переименовать улицы, названные в честь уроженцев города. В частности, улица Бабеля может получить имя Дмитрия Иванова, Ильфа и Петрова — Семьи Глодан, бульвар Жванецкого — бульвара Военно-морских сил.