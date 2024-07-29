Одесса, Украина, 29 июля, 2024, 20:05 — ИА Регнум. В Одессе собираются переименовать 84 объекта, в том числе бульвар Жванецкого, а также улицы Бунина и Пушкинскую, пишет 29 июля украинское издание «Страна. ua».

Viacheslav Onyshchenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Как сказано в материале, в Сети появилось соответствующее распоряжение главы назначенной Киевом Одесской областной администрации Олега Кипера. Согласно списку, Пушкинская улица станет Итальянской, улица Паустовского — улицей 28-й бригады, Армейская — улицей Независимости, Бунина — улицей Нины Строкатой.

Кроме того, одесские власти предлагают переименовать и улицы, названные в честь уроженцев города. В частности, улица Бабеля может получить имя Дмитрия Иванова, Ильфа и Петрова — Семьи Глодан, бульвар Жванецкого — бульвара Военно-морских сил.

Как передавало ИА Регнум, в 2015 году на Украине приняли закон о декоммунизации, фактически «дерусификации», который ознаменовал усиление борьбы с советскими и российскими памятниками. Это привело к сносу мемориалов, а также изменению названий улиц.

Так, в Дарницком районе Киева демонтировали бюст советского космонавта Юрия Гагарина. Во Львовской области в марте 2023 года снесли шесть памятников советской эпохи. В апреле в городе Ровно сбросили с постамента фигуры солдат, установленные в память о советских воинах, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Тогда же власти Харькова переименовали почти 370 объектов, названия которых связаны с Россией. Так, улицу, названную в честь всемирно известного русского учёного-химика Дмитрия Менделеева, переименовали в Учебную, а улица русского баснописца Ивана Крылова получила новое название — Археологов.

Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим пытается уничтожить всё русское. По его словам, у такой политики нет и не может быть никакого будущего.