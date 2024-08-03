Смену лагеря в Светлогорске, где отравились дети, закрыли
В детском лагере в Светлогорске закрыли смену после вспышки кишечной инфекции
Светлогорск, Калининградская область, 3 августа, 2024, 19:34 — ИА Регнум. В городе Светлогорске Калининградской области 3 августа досрочно завершилась смена в муниципальном центре отдыха детей «Огонёк», сообщили в управлении Роспотребнадзора по региону.
У 32 человек выявили острую кишечную инфекцию, рассказали в ведомстве. Среди отравившихся были дети в возрасте от 10 до 16 лет. Из всего числа пострадавших пятерых госпитализировали, остальным необходимую медицинскую помощь оказали в лагере.
В пресс-службе добавили, что массовое заражение произошло из-за того, что руководство лагеря не предприняло никаких мер для изоляции первых заболевших от остальных детей.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).
Управление Роспотребнадзора по Калининградской области ранее сообщило, что по факту отравления в детском лагере проводится эпидемиологическое расследование, а также противоэпидемические мероприятия. Сотрудники службы взяли пробы воды, продуктов питания, готовой пищевой продукции, обследовали сотрудников и заболевших детей.
21 июля СК возбудил уголовное дело по факту заражения детей кишечной инфекцией в железнодорожном санатории в Кузбассе. Группа детей обратилась к врачам с жалобами на недомогание. Прокуратура начала проверку. Всего было зарегистрировано 35 случаев заражения.