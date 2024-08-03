Светлогорск, Калининградская область, 3 августа, 2024, 19:34 — ИА Регнум. В городе Светлогорске Калининградской области 3 августа досрочно завершилась смена в муниципальном центре отдыха детей «Огонёк», сообщили в управлении Роспотребнадзора по региону.

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У 32 человек выявили острую кишечную инфекцию, рассказали в ведомстве. Среди отравившихся были дети в возрасте от 10 до 16 лет. Из всего числа пострадавших пятерых госпитализировали, остальным необходимую медицинскую помощь оказали в лагере.

В пресс-службе добавили, что массовое заражение произошло из-за того, что руководство лагеря не предприняло никаких мер для изоляции первых заболевших от остальных детей.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3906428" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Следователи возбудили уголовное дело после отравления 32 человек в детском лагере «Огонек»

Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Управление Роспотребнадзора по Калининградской области ранее сообщило, что по факту отравления в детском лагере проводится эпидемиологическое расследование, а также противоэпидемические мероприятия. Сотрудники службы взяли пробы воды, продуктов питания, готовой пищевой продукции, обследовали сотрудников и заболевших детей.

21 июля СК возбудил уголовное дело по факту заражения детей кишечной инфекцией в железнодорожном санатории в Кузбассе. Группа детей обратилась к врачам с жалобами на недомогание. Прокуратура начала проверку. Всего было зарегистрировано 35 случаев заражения.