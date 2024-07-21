Кемеровская область, 21 июля, 2024, 21:22 — ИА Регнум. В Кемеровской области следователи возбудили уголовное дело по факту заражения 35 детей кишечной инфекцией на отдыхе в железнодорожном санатории в Кузбассе, сообщила пресс-служба СК России.

Иван Шилов ИА Регнум

«По данному факту следственными органами регионального управления СК России возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)», — говорится в заявлении.

Доклад о ходе расследования дела и его результатах предоставят председателю СК России Александру Бастрыкину, уточнила пресс-служба ведомства.

Ранее стало известно, что в санатории «Магистраль» в Салаире Кемеровской области группа детей обратилась к врачам с жалобами на недомогание. По данному факту сотрудники прокуратуры начали проверку. Отмечается, что к этому моменту зарегистрировано 35 случаев заражения инфекцией среди детей. Ранее сообщалось о 25 почувствовавших недомогание.

Позднее управление Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту сообщило о начале проверки. В настоящее время все заболевшие получают необходимое лечение и находятся под медицинским наблюдением, добавило ведомство.

Также уточняется, что в данном санатории проводятся противоэпидемические и дезинфекционные мероприятия. Эксперты анализируют смывы с поверхностей, образцы готовой продукции и пробы воды. Сотрудники Роспотребнадзора принимают меры, необходимые для приостановления деятельности «Магистрали», отметило ведомство.