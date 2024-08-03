Пекин, 3 августа, 2024, 17:17 — ИА Регнум. США готовы развязать войну в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТОР), чтобы подорвать влияние Китая и остаться мировым гегемоном, отметили в своей публикации 3 августа обозреватели китайского издания Global Times.

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Вашингтон считает Китай страной, которая может составить ему конкуренцию на глобальном уровне и изменить «глобальный порядок», а потому готов рискнуть уничтожением всей Азии для победы над КНР, сказано в материале.

«Для США превращение Азиатско-Тихоокеанского региона в пороховую бочку — это подходящий способ одержать победу. Штаты претендуют на роль хранителя мира в регионе, но на самом деле разделяют АТОР, доводя конфликты по всему региону до крайности», — подчеркнули авторы.

Конфликт на территории Украины затихает, противоречия на Ближнем Востоке вряд ли обернутся мировой войной, а вот конфликты в АТОР идут «по восходящей», резюмировали обозреватели издания.

Как передавало ИА Регнум, ранее газета Wall Street Journal проинформировала, что США создают в Японии новое военное командование, которое будет координировать с японскими ВС свои военные операции, а также планировать совместные учения и участвовать в защите страны в случае начала войны. Это решение, отмечалось в материале, было принято для защиты от Китая, который якобы «наращивает военную мощь».

В середине июля генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял о планах альянса расширить совместные с Японией военные учения. Планируется задействовать флот и авиацию. Руководство альянса объяснило это «необходимостью поддержания безопасности в Европе и Азии».