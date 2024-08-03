Ереван, 3 августа, 2024, 16:09 — ИА Регнум. Сближение Армении, Грузии и Украины с Западом стало причиной потери этими странами части своих территорий, заявил в интервью телеканалу Al Jazeera бывший армянский министр обороны Аршак Карапетян.

Sputnik/РИА Новости

«Как только Армения начала поворачивать на Запад, то потеряла Карабах. Вспомним Грузию, как только она начала поворачивать на Запад, то потеряла Абхазию и Осетию, а Украина потеряла Крым», — заявил он.

Карапетян отметил, что необоснованное сближение Армении с Западом ослабило национальную безопасность страны и вылилось в эскалацию конфликта с Азербайджаном. По его мнению, западные партнёры дестабилизируют регион, пытаясь в нём закрепиться, в то время как Россия всегда была сторонником стабильности.

«За шесть лет мы потеряли своих друзей — такого стратегического партнёра, как Россия. Друзей новых мы не приобрели. Исторически мы всегда были с Россией, и то, что армяне сегодня имеют государственность, нравится это кому-либо или нет, это точно заслуга России», — заявил экс-глава оборонного ведомства.

Он также подчеркнул, что Турция противится усилению роли Запада в районе Кавказа, а Грузия за 15 лет так и не смогла сблизиться со странами Европейского союза.

По данным американской газеты The New York Times, проживающие в промышленной глубинке Грузии люди сожалеют о распаде СССР и считают советский период лучшим временем для республики. По словам авторов публикации, несмотря на наметившийся в последние десятилетия курс Тбилиси на сближение с Западом и желание 60% жителей республики вступить в Евросоюз и НАТО, жители небольших городов не считают такие призывы убедительными.

Что касается Армении, то она, по словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, превращается в инструмент реализации чрезвычайно опасных планов коллективного Запада. Дипломат подчеркнула, что эти планы явно расходятся с коренными интересами армянского народа.