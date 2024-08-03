В Армении назвали причины потери территорий странами бывшего СССР
Al Jazeera: страны бывшего СССР потеряли территории после сближения с Западом
Ереван, 3 августа, 2024, 16:09 — ИА Регнум. Сближение Армении, Грузии и Украины с Западом стало причиной потери этими странами части своих территорий, заявил в интервью телеканалу Al Jazeera бывший армянский министр обороны Аршак Карапетян.
«Как только Армения начала поворачивать на Запад, то потеряла Карабах. Вспомним Грузию, как только она начала поворачивать на Запад, то потеряла Абхазию и Осетию, а Украина потеряла Крым», — заявил он.
Карапетян отметил, что необоснованное сближение Армении с Западом ослабило национальную безопасность страны и вылилось в эскалацию конфликта с Азербайджаном. По его мнению, западные партнёры дестабилизируют регион, пытаясь в нём закрепиться, в то время как Россия всегда была сторонником стабильности.
«За шесть лет мы потеряли своих друзей — такого стратегического партнёра, как Россия. Друзей новых мы не приобрели. Исторически мы всегда были с Россией, и то, что армяне сегодня имеют государственность, нравится это кому-либо или нет, это точно заслуга России», — заявил экс-глава оборонного ведомства.
Он также подчеркнул, что Турция противится усилению роли Запада в районе Кавказа, а Грузия за 15 лет так и не смогла сблизиться со странами Европейского союза.
По данным американской газеты The New York Times, проживающие в промышленной глубинке Грузии люди сожалеют о распаде СССР и считают советский период лучшим временем для республики. По словам авторов публикации, несмотря на наметившийся в последние десятилетия курс Тбилиси на сближение с Западом и желание 60% жителей республики вступить в Евросоюз и НАТО, жители небольших городов не считают такие призывы убедительными.
Что касается Армении, то она, по словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, превращается в инструмент реализации чрезвычайно опасных планов коллективного Запада. Дипломат подчеркнула, что эти планы явно расходятся с коренными интересами армянского народа.