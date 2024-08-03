Москва, 3 августа, 2024, 15:12 — ИА Регнум. Кинотеатры под открытым небом в Москве уже посетили более 20 тысяч москвичей и гостей столицы. Об этом в своём Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Валерий Шарифулин/ТАСС

Он отметил, что на данный момент в городе работают десять летних кинотеатров, зрителями которых с начала сезона стали свыше 20 тысяч человек.

По его словам, один из первых уличных кинотеатров появился в столице ещё в 1920-х годах в саду имени Баумана. Сейчас зона для просмотра фильмов расположена в нём рядом с исторической сценой «Ракушка». В парке Олимпийской Деревни кинопоказ проходит даже днём, а в Бабушкинском парке после просмотра фильма можно поучаствовать в обсуждении увиденных лент. На главной сцене Таганского парка тоже можно посмотреть фильмы, там кино показывают уже более десяти лет.

Собянин добавил, что кинотеатры также работают в «Филях», «Ангарских прудах», «Сокольниках», Измайловском, а также Перовском парках. Кроме того, в зоне отдыха «Покровский берег» недавно открыли новую площадку.