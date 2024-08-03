Сандерленд, Великобритания, 3 августа, 2024, 08:03 — ИА Регнум. В городе Сандерленде на северо-востоке Великобритании сотни националистов вышли на акции протеста. В ходе митинга полиция была вынуждена применить слезоточивый газ, сообщил телеканал Sky News.

Соцсети. Кадр из видео

Часть демонстрантов выкрикивали лозунги в поддержку основателя крайне правой организации English Defence League Томми Робинсона, который, по данным газеты The Guardian, выехал из страны 28 июля на фоне судебного преследования. В ходе митинга активисты бросали в сотрудников полиции камни и бутылки. В ответ силовики применили слезоточивый газ.

По информации местных изданий, протестующие подожгли несколько автомобилей, атаковали стражей порядка огнетушителями. Несколько человек пострадали.

Из-за риска крупных беспорядков жителей предостерегли от поездок в центр города.

Как передавало ИА Регнум, 30 июля в английском городе Саутпорте произошли столкновения жителей с силовиками после нападения подростка с ножом на танцевальную студию. По информации полиции графства Мерсисайд, пострадали несколько офицеров. Предположительно, участники беспорядков имели отношение к ультраправой группе «Лига английской обороны».