Геническ, Херсонская область, 2 августа, 2024, 19:37 — ИА Регнум. Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко и губернатор Херсонской области Владимир Сальдо посетили строительную площадку филиала арт-кластера «Таврида» в селе Счастливцево. Об этом глава региона сообщил в своём Telegram-канале.

Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко и губернатор Херсонской области Владимир Сальдо во время посещения строительной площадки филиала арт-кластера «Таврида»

«Работы по созданию пространства для творческой молодёжи в Херсонской области начали ещё в феврале 2024 года, объект готов примерно на 50 процентов. Завершить строительство планируем в декабре этого года», — написал он.

По словам Сальдо, общая стоимость проекта составила 3 млрд рублей. Из них 310 млн на водоотведение и электросети выделит бюджет области. Площадь кластера составляет примерно 19,5 га, а метраж построек — 22 432 кв. м.

Владимир Сальдо рассказал, что на данный момент на территории арт-кластера восстанавливается 21 гостевой дом, к газопроводу подключают три жилых корпуса для персонала и административное здание.

Сообщается, что данные работы специалисты завершат в первой половине августа. Затем они приступят к строительству столовой и обустройству площадки под шатры творческих мастерских. Также будут проложены внутриплощадочные сети, построена творческая мастерская и трёхэтажное общежитие.

Благодаря запуску арт-кластера «Таврида» в Херсонской области у молодёжи появится современное и качественное пространство для отдыха и самореализации. Это повысит привлекательность региона в глазах молодых людей, заключил Сальдо.