Киев, 31 июля, 2024, 22:52 — ИА Регнум. На Украине 31 июля серия взрывов прогремела в подконтрольном Киеву Херсоне. Об этом в Telegram-канале сообщил назначенный украинскими властями глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.

Иван Шилов ИА Регнум

Он не привёл подробности инцидентов, уточнив, что взрывы произошли в прибрежных зонах. Подробной информации о возможных повреждённых объектах нет.

Как передавало ИА Регнум, координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил о массированной атаке российских военных в ночь на 31 июля на военные объекты и живую силу ВСУ в городах и населённых пунктах Украины.

В Шебекино Белгородской области после ночных атак украинских боевиков загорелась жилая многоэтажка, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.