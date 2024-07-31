Москва, 31 июля, 2024, 07:26 — ИА Регнум. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил о массированной атаке российских военных в ночь на 31 июля на военные объекты и живую силу ВСУ в городах и населённых пунктах Украины.

ИА Регнум Ситуация на фронте, СВО

По словам Лебедева, «прилетало по Украине сегодня ночью чудесно».

Атаки ВС РФ начали с 20:45 в пригороде Харькова, потом «загремел» Херсон, за ним Вознесенский район Николаевской области.

В 23:00 прилёт был в пригород Белой Церкви, через минуту — в Киев, на восточную окраину, в пригород Полтавы, Черкасскую область также «оглушили» взрывы.

«В 23:12 — Сумская область, Шостка. Здесь взлетел склад — весь город на уши стал. В 23:20 — Николаевская область, Вознесенск. Удар по военной части, где буквально вчера выпустили с ремонта несколько танков», — пояснил подпольщик.

В Днепропетровской области в Павлограде российские силы ударили по складам на окраине.

В полночь была сбита «Герань» в Вышгороде Киевской области, которая упала вместе с украинской ракетой ПВО на жилой дом.

В Броварах Киевской области был прилёт в расположение бригад ВСУ.

В Полтавской области ударили несколько раз подряд по аэродрому в Миргороде.

В Черкасской области нанесён удар по складу и пункту дислокации боевиков в Нежине.

«Всё оцеплено, в КамАЗах трупы. В пригороде Херсона бандеровцы только собрались на ротацию, прилетело красиво», — пояснил Лебедев.

В Житомирской области прилёт зафиксирован по полигону и живой силе ВСУ, в Днепропетровской — по колонне с техникой, которая шла в сторону Донбасса.

В пригороде Киева удар попал по военной части на северо-востоке города, в Броварах разбит артиллерийский склад с «помощью» из США, в Борисполе удар пришёлся по пункту временной дислокации иностранных наёмников у аэропорта.

В 02:21 прилёт зафиксировали в Сумах. Он пришёлся по колонне с техникой в пригороде. Серия взрывов с детонацией прозвучала в направлении города Ирпень, Бровары, в Кривом Роге был взрыв со стороны военного аэродрома, сообщил Лебедев.

В стороне Павлограда виден был мощный взрыв и зарево, в Житомирской области так же, а в Броварах произошёл ещё один удар в сопровождении сирен.

Живую силу российские бойцы погасили на юго-востоке в пригороде Киева, в Светловодске Кировоградской области ударили по расположению бандеровцев.

Под утро снаряды прилетели в склад в Кременчуге Полтавской области — «город шатнуло, сильная детонация», также удар пришёлся по складам возле железной дороги. Виден сильный огонь, сообщили подпольщики.

По заверениям Лебедева, украинские аэродромы минувшей ночью в Миргороде, Киеве и Кривом Роге подвергались обстрелам не один раз. Самолёты горели.

Как сообщало ИА Регнум, в случае отступления в Харьковской области и в Донбассе украинские боевики могут применить отравляющие вещества. Об этом со ссылкой на данные агентуры сопротивления 26 июля рассказал Сергей Лебедев.

Подполье несколько недель назад обнаружило две машины Ford с иностранными номерами и надписями РБХЗ, едущие в сторону Херсонской области из Николаева.

В Шебекино Белгородской области после ночных атак украинских боевиков загорелась жилая многоэтажка, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Местные жители говорят, что ВСУ били кассетными боеприпасами. По предварительным данным, в результате попадания одного из снарядов в квартире многоэтажки произошло возгорание.

Сведений о погибших и пострадавших не поступало.

Шебекино второй раз за сутки подвергся обстрелу со стороны ВСУ. Власти зафиксировали повреждения в двух частных домах: выбиты окна, посечены фасады и заборы. Также осколками были повреждены многоквартирный дом, два коммерческих здания и легковой автомобиль. При первой атаке от прямого попадания снаряда пострадала крыша частного дома. В двух двухэтажных домах выбило окна и посекло фасады. Выявлены повреждения в двух нежилых зданиях и одном легковом автомобиле.