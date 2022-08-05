Москва, 5 августа, 2022, 09:17 — ИА Регнум. Гражданина России Александра Винника доставили из Греции в Бостон на частном самолете, а затем на служебном самолёте перевезли в Сан-Франциско. Об этом 5 августа сообщили в семье Винника.

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«Из Бостона Александру дали позвонить домой», — приводит слова члена семьи Винника РИА Новости.

Также в семье уточнили, что перевозка гражданина России в США произошла и была обставлена как похищение.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в посольстве РФ в Вашингтоне заявили, что настоящую охоту развернули власти США за гражданами России при их выезде за рубеж.