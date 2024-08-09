Москва, 9 августа, 2024, 12:00 — ИА Регнум. 11 августа свой профессиональный праздник, День строителя, отмечают миллионы человек по всей стране: инженеры, проектировщики, монтажники, каменщики и представители многих других направлений, имеющих отношение к стройке. Эти люди помогают обеспечивать россиян качественным жильём, создавать комфортную и современную городскую среду. Вместе с нацпроектом «Жильё и городская среда» с 2020 года было введено 387,6 млн кв. метров нового жилья, что позволило улучшить жилищные условия более чем 15,7 млн семей, а это почти половина от всех семей в стране.

Дарья Антонова ИА REGNUM Стройка

И в 2024 году стройкомплекс России идёт на новый исторический рекорд. За первое полугодие нынешнего года регионы уже ввели 53,4 млн кв. метров жилья, что на 2,5% больше, чем за такой же период прошлого года. Новосёлами стали ещё 1,6 млн семей.

Уменьшить сроки возведения объектов, а также улучшить качество взаимодействия между участниками процесса позволяет внедрение инновационных технологий, сокращение инвестиционно-строительного цикла и цифровизация процессов.

«Например, с 2019 года продолжительность строительства в среднем уменьшилась на 2,5 года», — подчеркнул министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин.

Дарья Драй ИА REGNUM Новостройка

Эффективнее использовать городские пространства позволяет комплексное обновление населенных пунктов, в ходе которого строители создают все необходимые объекты социальной, коммунальной и транспортной инфраструктуры. А для развития территорий на месте снесенного жилищного фонда и прилегающих к нему территорий в конце 2020 года был принят Закон о комплексном развитии территорий (КРТ). В соответствии с этим документом свои жилищные условия, переехав в новые квартиры, улучшили порядка 8,7 тыс. человек, которые проживали в аварийных домах площадью 148,9 тыс. кв. метров.

Например, в Нижнем Новгороде по программе КРТ домами высотой от 10 до 25 этажей застроят участок площадью 13,7 га. Реализация этого масштабного проекта в границах улиц Дружбы, Снежной, Энтузиастов и Самочкина, позволит переселить из ветхих домов 400 семей. Для них обеспечат всю необходимую социальную инфраструктуру: в районе появится поликлиника, школа и детский сад.

«На сегодняшний день в регионе подписано 13 договоров о комплексном развитии территорий, общий градостроительный потенциал этих площадок — более 3,6 миллиона квадратных метров жилой площади», — подчеркнул заместитель председателя правительства Нижегородской области Иван Каргин.

Особое внимание при строительстве нового жилья уделяется возведению объектов социальной инфраструктуры. Для этого в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» была создана программа «Стимул», которая предусматривает строительство школ, детсадов, медучреждений, автодорог, а также подведение инженерных коммуникаций. Всего по этой программе за время реализации нацпроекта было построено и реконструировано 737 объектов капитального строительства, проведено 160 мероприятий по технологическому присоединению к инженерным сетям. И работа продолжается.

Опережающими темпами идёт в России и сокращение непригодного жилищного фонда. На сегодняшний день аварийное жильё покинули уже более 730 тыс. человек, расселено свыше 12 млн кв. метров аварийного жилья при плане в 9,97 млн кв. метров. А до конца 2024 года планируется расселить ещё порядка 100 тыс. человек из 1,8 млн кв. метров ветхого жилья.

Всё это — красота, комфорт и безопасность российских городов — становится возможным благодаря специалистам сферы строительства, ЖКХ и других смежных направлений. А иногда достойные условия для жизни россиян помогают поддерживать целые династии. Одна из них — семья Корневых — насчитывает 178 лет общего стажа работы в строительной отрасли. Среди значимых проектов, реализованных при участии представителей династии, — реконструкция театра «Современник», здания Ледового дворца «Сокольники», работа на объектах атомной энергии — Курской и Волгодонской АЭС.

Родоначальником этой строительной династии был Николай Корнев, создававший мосты через Каракумский канал в районе Ашхабада. Свою любовь к строительному делу он передал сыну Григорию Корневу, который проработал в этой сфере 62 года — с 1943 по 2005 год. Сегодня в разных направлениях сферы трудятся ещё четыре члена семьи.

Его старший сын Дмитрий начал профессиональную деятельности в 2012 году с должности инженера-проектировщика, а теперь он является директором научно-исследовательского института проектирования НИУ МГСУ. Этот вуз считается лидером в области подготовки высококвалифицированных специалистов для строительной отрасли. Там же заместителем директора трудится его брат Олег.

«Наша работа направлена на то, чтобы каждое построенное нами здание было примером высокого стандарта и надежности. Мы внедряем передовые технологии и подходы, которые не только ускоряют процесс строительства, но и повышают надежность и энергоэффективность будущих построек. Это, в свою очередь, способствует улучшению комфорта российских семей и является важным шагом к устойчивому развитию общества», — рассказал Олег Корнев.

Готовить квалифицированных работников в России помогают колледжи «Строительной отрасли» федерального проекта «Профессионалитет». В 2024 году по федпроекту подготовка молодых специалистов ведётся в десяти регионах: в Приморском крае, Чечне, Нижегородской, Ростовской, Смоленской, Свердловской, Челябинской, Новгородской, Пензенской и Самарской областях. Сегодня в стране создано семь образовательно-производственных кластеров для строительной отрасли, в состав которых входят 55 колледжей.

А к началу 2024/25 учебного года откроются ещё три кластера по направлению «Строительная отрасль». Одним из учреждений, которое поможет быстро получить востребованную профессию и найти работу уже во время учёбы, станет Строительно-энергетический колледж им. П. Мачнёва в Самаре.

«Строители, проектировщики, сварщики, геодезисты, геологи, электрики, теплоэнергетики, мастера ЖКХ — это специалисты, в которых сегодня остро нуждается рынок труда», — подчеркнул директор колледжа Владимир Бочков.

Познакомиться с профессией строителя, получить опыт и встретить товарищей также можно, вступив в ряды Российских студенческих отрядов (РСО). Сегодня в стране насчитывается более 30 тыс. таких отрядов. Их участники работают плотниками, сварщиками, каменщиками, монтажниками, электромонтёрами и др. Молодым специалистам доверяют участие в строительстве значимых объектов атомной промышленности, масштабных научных проектов, космодромов, объектов БАМа и многих других.

Как сообщало ИА Регнум, национальный проект «Жильё и городская среда» помогает россиянам улучшать жилищные условия, делает строительную отрасль современной, а города красивыми, комфортными и безопасными.

Строительная сфера, являясь индикатором экономического роста государства, продолжает динамично развиваться, охватывая как основное направление, строительство, так и множество смежных отраслей экономики. Помогать внедрению новейших технологий и инновационных решений будут в том числе программы нового национального проекта «Инфраструктура для жизни», утвержденного президентом России Владимиром Путиным на период с 2025 по 2030 год.

А готовить квалифицированные кадры для строительной отрасли помогает федпроект «Профессионалитет», который стартовал в 2022 году и стал логическим продолжением системной работы по совершенствованию системы среднего профессионального образования, которая с 2019 года ведется по нацпроекту «Образование». Федеральный проект нацелен на создание в системе среднего профессионального образования принципиально новой модели подготовки работников в соответствии с актуальными потребностями экономики.