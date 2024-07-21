Москва, 21 июля, 2024, 08:27 — ИА Регнум. В Николаеве базируются британские и румынские наёмники, воюющие на стороне Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом в опубликованном 21 июля интервью ТАСС сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Иван Шилов ИА Регнум

«По Николаеву есть шотландцы именно из Британии и есть канадцы. Их отличают <…> по нашивкам, а шотландцев вычислили ещё проще. Там один в шотландском килте и в вышиванке ходил», — отметил он.

Лебедев добавил, что в городе можно увидеть и румынских наёмников. Он подчеркнул, что количество наёмников из Польши на территории проведения специальной военной операции (СВО) уменьшилось.

18 июля замглавы российской военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Евгений Лисняк заявил, что иностранные наёмники ВСУ избегают боевых столкновений и занимают дальние линии обороны под Харьковом.

Как сообщало ИА Регнум, 15 июля в боях за Часов Яр были замечены немецкие снайперы, сражающиеся на стороне киевского режима. Один из них по имени Отто рассказал, что участвует в боевых действиях с 2022 года.