Москва, 2 августа, 2024, 11:41 — ИА Регнум. Совет Федерации 2 августа одобрил пакет законов, определяющих в российском законодательстве понятие треш-стрима и наказание за их распространение.

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Инициатором законов стал председатель комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков. По его словам, работа над разработкой данных законопроектов велась более трёх лет. Сенатор также рассказал, что в Совете Федерации неоднократно получали обращения граждан с информацией о жертвах треш-стримов, а также инсайды от представителей СМИ.

«В итоге появились законы, которые стали ответом на запрос общества — запрос, который состоит в том, что в интернет-пространстве, как, собственно, и в пространстве реальном, не хочется видеть вокруг себя помойку», — сказал Пушков.

Как передавало ИА Регнум, Госдума на заседании 30 июля приняла во втором и третьем чтениях законопроект, запрещающий распространение информации, содержащей изображение противоправных и насильственных действий, к которой относятся и так называемые треш-стримы.

Так, в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» вводят понятие треш-стримов, под которыми понимается «информация, оскорбляющая человеческое достоинство и общественную нравственность, выражающая явное неуважение к обществу, содержащая изображение действий с признаками противоправных, в том числе насильственных, и распространяемая из хулиганских, корыстных или иных низменных побуждений».

Согласно принятому документу, распространение треш-стримов предусматривает административные штрафы в размере от 50 до 100 тыс. рублей для граждан, от 100 до 200 тыс. для должностных лиц и от 800 тыс. рублей до миллиона для юридических лиц. Помимо штрафов, предусматривается конфискация техники, которая использовалась для создания подобных материалов. Протоколы об административных правонарушениях смогут составлять сотрудники органов внутренних дел и Роскомнадзора.