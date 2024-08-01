Киев, 2 августа, 2024, 02:31 — ИА Регнум. Советская актриса театра и кино, с 1993 года народная артистка Украины Людмила Приходько скончалась 1 августа на 80-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба Волынского областного музыкального драмтеатра в соцсетях.

kino-teatr.ru Людмила Приходько

Коллеги в некрологе написали, что Людмила Приходько почти 50 лет служила в их театре, сыграла более 150 разноплановых и разнохарактерных ролей.

До 1976 года играла в музыкально-драматических театрах Полтавы, Ивано-Франковска и Тернополя.

Были у Приходько и роли в художественных фильмах: «Бурьян», «Прощайте, фараоны!», «Дневной поезд».

Одной из последних киноработ был фильм «Гений» 1991 года, где её партнёрами были Валентина Талызина, Александр Абдулов, Борис Клюев и Иннокентий Смоктуновский.