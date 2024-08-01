Москва, 1 августа, 2024, 23:57 — ИА Регнум. Информационную безопасность в интернете и новые правила работы в мессенджерах и соцсетях обсудили 1 августа эксперты ЭИСИ (Экспертный институт социальных исследований) в рамках круглого стола в Международном мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня».

Иван Шилов ИА REGNUM Интернет

Комментирую принятый 30 июля Госдумой законопроект о необходимости деанонимизировать владельцев Telegram-каналов и аккаунтов в соцсетях с более чем 10 тыс. подписчиков, председатель Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн отметил, что нововведения позволят сделать информационную сферу более безопасной и открытой. Это должно касаться всех сегментов, начиная от работы операторов и заканчивая интернетом, добавил он. По его словам, все участники процесса должны быть открыты и понятны. Со вступлением в силу законопроекта одним из ключевых понятий в Сети становится «репутация». Все, кто размещает информацию в интернете, должны отвечать за её достоверность, подчеркнул депутат.

«У нас интернет является зоной, где запрещена клевета. Уже сегодня человек несёт ответственность как за саму недостоверную информацию, так и за её распространение. Главная задача государства — сделать цифровую среду безопасной во всем», — заявил Хинштейн.

Зампредседателя Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев добавил, что честному человеку бояться нечего. Законопроект направлен на защиту населения от мошенничества, дезинформации, ограничение возможности провокации анонимных каналов. По его словам, многое из представленного в интернете является пропагандой насилия, угрожает жизни и безопасности граждан. Основная часть таких материалов финансируется недружественными странами. Депутат уверен, что сотрудничество с экстремистскими организациями и пропаганда нетрадиционных ценностей недопустимы. В связи с этим компаниям запретят размещать рекламу у неверифицированных пользователей. Эти меры помогут ограничить поток нежелательного контента, в том числе от запрещённых законом организаций.

Член Совета при президенте по правам человека, глава АНО «Белый интернет», профессор МГИМО МИД России Элина Сидоренко призвала создать безопасное онлайн-пространство для детей и подростков с помощью системного подхода к поиску деструктивного контента в интернете. Эксперт обратила внимание на вопрос деанонимизация сим-карт. Сидоренко считает, что это позволит сократить количество преступлений, подтолкнёт граждан к пониманию ответственности за совершаемые в Сети действия. Новая система позволит лучше идентифицировать пользователей. Иностранцы смогут иметь не более 10 SIM-карт, а россияне — 20, с возможностью увеличения лимита в рамках предусмотренных случаев.

По мнению сооснователя Ассоциации блогеров и агентств Максима Перлина, честным владельцам Telegram-каналов нечего скрывать. Ассоциация одобряет закон и не видит особых рисков в нём.

Блогеры и владельцы Telegram-каналов не должны гнаться за рекламой, а отвечать за распространяемую информацию, уверен гендиректор АНО «Ресурсный центр Новых медиа» Ярослав Шевелев. Принятый законопроект подтолкнёт к созданию социально-ответственного контента, это важно для будущего, сказал он.

Все эксперты сошлись во мнении, что поправки направлены на сокращение количества преступлений и деструктивного контента в интернете, сделают пребывание в Сети безопасным, прежде всего детей.

Как сообщало ИА Регнум, по мнению генерального директора медиахолдинга News Media, которому принадлежат Telegram-каналы Mash и SHOT, Максима Иксанова, деанонимизация аккаунтов поможет сделать рынок более прозрачным и безопасным для аудитории.

С 1 августа 2017 года Роскомнадзор прекратил вести реестр блогеров в связи с отменой положений закона, регулировавших деятельность блогеров. Вместе с тем в ведомстве обращали внимание, что пользователи Сети, публикующие авторский контент, обязаны соблюдать требования иных законодательных актов, касающихся сбора, обработки и распространения информации.