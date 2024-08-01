Москва, 1 августа, 2024, 16:01 — ИА Регнум. На территории Троицкого и Новомосковского административных округов началось строительство новой автомобильной дороги, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Павел Лисицын/РИА Новости

По его словам, благодаря этому появится подъезд к станции Кокошкино МЦД-4 и железной дороги Киевского направления. Также дорога обеспечит выезд на Зайцевское шоссе из близлежащих жилых районов.

«Сейчас ведётся подготовка территории к строительству. Дорога подойдёт к станции со стороны 1-й Октябрьской улицы. Она протянется от пересечения Зайцевского шоссе с улицей Горького, обогнув дачный посёлок Кокошкино с запада, и вдоль железной дороги до Сентябрьской улицы», — сказал заммэра.

Сообщается, что общая протяжённость автодороги составит 2,5 км, в эксплуатацию её введут в 2025 году, добавил Ефимов. Также в рамках проекта специалисты реконструируют существующие улицы и построят дорогу с тремя полосами движения, тротуарами, наземными пешеходными переходами и ливневой канализацией.

При помощи автоматической системы управления дорожным движением рабочие оборудуют дорогу, на пересечении улицы Горького с Зайцевским шоссе будет реконструирован светофор. После завершения основной части работ специалисты благоустроят прилегающую территорию, высадят деревья и кустарники.