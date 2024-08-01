Москва, 1 августа, 2024, 11:47 — ИА Регнум. Нападающий сборной России по футболу Фёдор Чалов покидает московский ЦСКА. Об этом футболист сообщил в своём Telegram-канале.

РИА Новости/Павел Бедняков

«Оглядываясь назад, я испытываю благодарность. Руководству клуба, команде, болельщикам, академии, и всем тренерам, с которыми мне посчастливилось поработать за эти годы», — написал он.

Вице‑президент греческого футбольного клуба ПАОК Кириакос Кириакос сообщил, что Чалов прибыл в Грецию для подписания контракта с командой. Его слова приводит телеканал «Матч ТВ».

«Чалов прилетел в Грецию, он проходит медицинское обследование и сегодня подпишет контракт», — сказал Кириакос.

Сам Чалов не прокомментировал эти данные. Однако в конце сообщения в своём Telegram-канале он написал: «Цвета меняются, история продолжается», дополнив его эмодзи чёрного и белого цветов, которые присутствуют на эмблеме ПАОК.

В мае сообщалось, что в Фёдоре Чалове был заинтересован французский «Марсель». По информации портала Transfermarkt, руководство команды обсуждало с представителями ЦСКА детали потенциального трансфера. Сам Чалов ранее заявлял о своём интересе играть в составе одного из пяти лучших зарубежных чемпионатов.

Фёдор Чалов в сентябре 2016 года впервые сыграл в основной команде ЦСКА. В составе московского клуба он стал обладателем Кубка и Суперкубка России. Суммарно за ЦСКА он провёл 263 матча, в ходе которых забил 89 голов.