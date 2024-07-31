Москва, 31 июля, 2024, 18:55 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования премьер-министру и президенту Индии Нарендре Моди и Драупади Мурму соответственно в связи с оползнями в штате Керала, которые привели к гибели людей. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.

EPA/ТАСС

«Уважаемая госпожа президент, уважаемый господин премьер-министр, примите самые искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями схода оползней в штате Керала», — написал российский лидер в телеграмме.

Путин попросил передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Оползень в округе Ваянада в индийском штате Керала сошёл 30 июля оползень.

Как пишет агентство Reuters, в результате оползня в штате Керала погибли как минимум 167 человек. Отмечается, что проливной дождь, который усиливался в течение дня, и повышение уровня воды в местной реке затруднили спасательную операцию, а временный мост, построенный для соединения наиболее пострадавшего района Мундаккай, был смыт.