Москва, 31 июля, 2024, 19:06 — ИА Регнум. Контентная платформа Дзен и творческое объединение «Ничего Обычного» представили проект о дворовом футболе в России — «Где живут мечты». В его основе — истории обычных людей и известных футболистов, для которых всё началось со двора и общего мяча. Об этом рассказали ИА Регнум в пресс-службе VK.

Специально для проекта «Где живут мечты» Дзен и «Ничего Обычного» пообщались с известными футболистами на спортивных площадка-коробках, где прошло их детство и началась профессиональная карьера, а ещё — рассказали необычные истории профессионалов, которые попали в большой футбол «со двора».

Так, на канале «Спорт-Экспресс» в Дзене можно найти эксклюзивные интервью Фёдора Чалова, Романа Нагучева, Владислава Карапузова, Евгения Спирякова, Артёма Ипполитова и других.

Кроме того, в рамках проекта будет выпущена лимитированная коллекция одежды с базовыми предметами, которые пригодятся во время игры во дворе. В неё вошли: джерси, в полосках которой живёт Дзен-паттерн, а на рукаве — дворовый мяч; худи и футболки — с подлинными моментами жизни, пока идёт игра; и мешок для бутс.

«Дворовый футбол — он про саморазвитие, про познание себя как футболиста, про творчество. Про наработку, улучшение своих качеств. То есть вот спортшкола и тренировки — это про тебя и команду, а дворовый футбол — это про тебя, про то, что ты сам выбираешь», — отметил Фёдор Чалов.

«Ты можешь играть в большой футбол, заниматься, но когда ты приходишь во двор, в этом проявляется волшебство. Ты сам повесил сетку, и мяч, который в нее влетает, — это что-то волшебное, ты не можешь к этому привыкнуть. Каждый раз, когда мяч в сетке, каждый гол отпечатывается с каким-то своим ракурсом, со своим смыслом. Мяч в воротах, мяч в сетке ворот, которые ты сам сделал из палок и украденной рыболовной сети. Это был наш маленький чемпионат мира», — добавил Роман Нагучев.

Чтобы получить лимитированную коллекцию одежды для дворового футбола, необходимо принять участие в конкурсе Дзена и «Ничего Обычного» с 31 июля по 14 августа 2024 года.