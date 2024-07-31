София, 31 июля, 2024, 17:55 — ИА Регнум. В болгарском городе Костенец на оружейном заводе произошла производственная авария. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Болгарии на официальном сайте.

Иван Шилов ИА Регнум

«Производственная авария произошла сегодня, 31 июля, на заводе ООО «Терем — Царь Самуил» — София. Костенец. Пострадавших нет, нанесён только материальный ущерб», — указано в публикации.

По данным информационного агентства BGNES, авария произошла после 14:00 во время испытаний, причиной стал взрыв боеприпаса. Исполнительный директор компании «Терем-холдинг ЕАД» Калин Димитров заявил, что опасности для людей нет.

Как сообщало ИА Регнум, 10 июня на оружейном заводе «Меско», расположенном на юге Польши, произошёл мощный взрыв. По словам директора завода Эльжбеты Сренявской, взрыв прогремел в центре ракетного топлива, который ввели в эксплуатацию несколько лет назад.

Ранее СМИ сообщили, что на заводе «Арсенал» в болгарском городе Казанлык произошёл взрыв, причиной которого стала преждевременная детонация боекомплекта при плановой утилизации бракованной продукции.