Москва, 31 июля, 2024, 18:12 — ИА Регнум. На сайте одной из московских клиник, где якобы хранится сперма основателя мессенджера Telegram Павла Дурова, была опубликована анкета, предположительно, с его данными, сообщает телеканал RT.

lukomore. org/Global Look Press

«Рост — 176, вес — 72, профессия — программист, предприниматель», — говорится в карточке.

В анкете также приведены и другие параметры, включая цвет и тип волос, цвет глаз, а также информация о группе крови, национальности и профессии. По данным телеканала, анкета была обнаружена на сайте столичной клиники, где хранятся данные доноров спермы.

Ранее в этом медучреждении побывала корреспондент телеканала. По её словам, биоматериал основателя Telegram раньше стоил 70 тыс. рублей, сейчас — 30 тыс. Отмечается, что одна доза спермы других доноров стоит 20 тыс. рублей.

30 июля Дуров опубликовал пост, в котором сообщил, что у него есть более 100 биологических детей в 12 странах. Он также поделился, что 15 лет назад один из его друзей попросил помочь завести ребёнка, сдав сперму в клинике. Кроме того, предприниматель написал, что откроет свой ДНК-код, чтобы его биологические дети могли легче находить друг друга.

Юрист и руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский заявил, что матери биологических детей Дурова могут засудить его после раскрытия ДНК-кода. По его словам, в случае выявления совпадений миллиардера накроет волна судебных исков, ведь среди сотни женщин найдётся несколько десятков, которые станут утверждать, что забеременели не в результате ЭКО, а после случайного полового контакта с предпринимателем.