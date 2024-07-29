Абу-Даби, 30 июля, 2024, 00:01 — ИА Регнум. Основатель мессенджера Telegram 39-летний Павел Дуров рассказал, что у него по свету более 100 биологических детей. Они родились благодаря его донорству.

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«Мне только что сказали, что у меня более 100 биологических детей. Как такое возможно для парня, который никогда не был женат и предпочитает жить один?» — написал Дуров в Telegram-канале.

Программист и долларовый миллиардер припомнил историю 15-летней давности. Один из его друзей попросил ему с женой помочь завести ребёнка — сдать для них сперму в клинике. Сами они детей иметь не могли.

В клинике Дурову предложили сдать больше материала, чтобы анонимно помочь большему числу семейных пар. Он согласился, а теперь узнал, что его «прошлая донорская активность помогла более чем 100 парам в 12 странах завести детей».

Павел Дуров также написал, что намерен открыть свой ДНК-код, чтобы его биологическим детям было легче находить друг друга.

Как сообщало ИА Регнум, Павел Дуров признался, что последние два года пользовался бюджетным смартфоном Samsung Galaxy A52, который стоил не более 180 долларов.

В конце марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил, что у российских властей нет планов блокировать Telegram. При этом представитель Кремля подчеркнул, что Павлу Дурову необходимо уделять больше внимания тому, кто и для чего пользуется этим онлайн-сервисом.