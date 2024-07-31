Тегеран, 31 июля, 2024, 15:17 — ИА Регнум. Иран имеет неотъемлемое право ответить на убийство главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании подобающим образом. Об этом в своём официальном Telegram-канале сообщает пресс-служба МИДа республики.

Iranian Presidency/Global Look Press

«Исламская Республика Иран решительно осуждает агрессивный шаг израильского режима — убийство… Исмаила Хании, подчёркивая свое неотъемлемое право соответствующим образом ответить на это агрессивное действие», — указано в публикации.

Как сообщало ИА Регнум, ночью 31 июля 61-летний глава политбюро ХАМАС и один из его телохранителей погибли в результате ракетного удара по дому в Тегеране. В Иран Хания прибыл, чтобы принять участие в церемонии инаугурации нового президента страны Масуда Пезешкиана.

В этот же день замглавы российского МИД Михаил Богданов заявил, что гибель главы политбюро является политическим убийством и такие действия грозят дальнейшей эскалацией.