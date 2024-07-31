Екатеринбург, 31 июля, 2024, 14:39 — ИА Регнум. В рамках III международного кинофестиваля дебютов евразийского континента «Одна шестая» с 5 по 7 августа пройдут деловая и международная программы. Спикеры обсудят взаимодействие между российскими и зарубежными партнёрами в киноотрасли, а лидеры индустрии поделятся успешными кейсами.

Постер III международного кинофестиваля дебютов евразийского континента «Одна шестая»

Фестиваль представляет три блока программы: «Международный опыт»; «Региональный опыт»; «Технологии производства и продвижения».

5 августа пройдут сессии на темы: «Международный опыт: съемки, гранты и возможности сотрудничества с разными странами», «Контент без границ: Какой киносериальный продукт из России интересен в мире», и «Как снять дебют, получить международное признание и не разочароваться в профессии?».

«Приобретение Японией прав на показ сразу четырех оригинальных российских сериалов «НМГ Студии» доказывает, что на сегодня качество российского контента растёт и интерес к нему выходит за пределы страны», — рассказывает куратор международной программы Юлия Хамитова. Она отметила, что это первая сделка между Россией и Японией за последние семь лет. По словам Хамитовой, это естественный процесс, и география сделок будет только расширяться.

«Для этого в рамках деловой программы фестиваля «Одна шестая» мы готовим ряд круглых столов и дискуссий, чтобы совместно с международными коллегами и гостями из Европы и Азии определить вектор развития совместного производства и продвижения контента из России в разные страны», — сказала Хамитова. Она также отметила в программе паблик-толк с режиссерами, кто еще недавно был дебютантом, получил международное призвание и сейчас успешно развивается в профессии.

6 августа пройдут сессии на темы: «Интеграция дебютантов в киноотрасль. Гранты, питчинги, возможности регионов», «Как снять кино без поддержки? Опыт региональных кинопроизводителей», «Работа с кинокомиссией: опыт и кейсы Калининградской области, преимущества сотрудничества с кинокомиссией для кинокомпании», а также презентация возможностей Свердловской киностудии и кинокомиссии Свердловской области.

«У большинства людей сейчас твердое убеждение, что существует региональное кино», — делится президент фестиваля Евгений Григорьев. Он подчеркнул, что организаторы хотят донести до индустрии и зрителей один из главных смыслов фестиваля — нет никакого регионального кино. По его словам, есть кинематограф как планетарное искусство, частью которого мы все являемся. И неважно, где у тебя проходит фестиваль, в Каннах или в Канске Российской Федерации. «И неважно, откуда режиссер — из Екатеринбурга, Москвы или Нью-Йорка. Главное — творчество и человеческое достоинство», — сказал Григорьев.

7 августа пройдут сессии на темы: «Продвижение фильмов на платформах», «Летние кинотеатры как инструмент маркетинга больших брендов» и «Искусство трейлеров. Как продать кино зрителям?». Модератором станет Елена Суринова — директор по связям с общественностью издания TimeOut Russia.

Фестиваль «Одна шестая» пройдёт со 2 по 7 августа 2024 года в Екатеринбурге при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Министерства культуры Свердловской области.

Площадками фестивальных смотров и деловой программы станут «Свердловская киностудия», киноконцертный зал «Космос», кинотеатр «Дом кино», торговые центры «Пассаж» и «Гранат», ЦПКиО им. В. В. Маяковского. Все показы — открытые, гости и жители Екатеринбурга смогут принять участие во всех мероприятиях бесплатно, по регистрации, которая откроется за сутки до начала фестиваля на официальном сайте.