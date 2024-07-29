Екатеринбург, 29 июля, 2024, 12:19 — ИА Регнум. В конкурсную программу III международного кинофестиваля дебютов евразийского континента «Одна шестая» войдут несколько десятков игровых и документальных фильма из России, Китая, Франции, Ирана, Норвегии и других стран.

Постер III международного кинофестиваля дебютов евразийского континента «Одна шестая»

В этом году «Одна шестая» не ставит в приоритет премьерность фильмов, а собирает в программе лучшие картины из тех, которые были представлены в Каннах, Торонто, Роттердаме и на других крупнейших фестивалях. По сравнению с предыдущим годом география конкурса расширилась. Так, к фестивалю присоединились новые страны: Норвегия, Пакистан, Португалия, Монголия, Чехия, Казахстан. Всего поступило более 400 заявок игрового и документального кино. Лидеры по количеству присланных заявок — Россия, страны СНГ и Китай.

«Наша главная цель — показать нужное и полезное кино, которое будет развивать кинематографию Урала и в целом отечественную киноиндустрию, поэтому мы хотим привозить в Екатеринбург лучшие картины, практики, дебютантов, продюсеров и художников для того, чтобы обеспечить не премьерность, а трансфер творческих технологий», — объясняет президент фестиваля «Одна шестая» Евгений Григорьев. Он подчеркнул, что фестивали, которые требуют от программных директоров премьерного контента, ставят их в неловкое положение. Им нужно собрать программу, которая, с одной стороны, интересная, а с другой — премьерная.

По словам Григорьева, на существующем рынке и при нынешнем санкционном давлении это связывает руки, а сейчас нужно создавать возможности, чтобы развивать отечественный кинематограф. Он подчеркнул, что это не значит, что на фестивалях не хотят премьер, так как речь идет о приоритетах. «Нужно создавать талантливым художникам огромное количество площадок, на которых они могут побеждать и соревноваться», — отметил он.

Оргкомитет III международного кинофестиваля дебютов евразийского континента «Одна шестая» Кадр из фильма «Я, Марьям, дети и ещё 26 человек» (Фаршад Хашеми, Чехия/Иран/Германия)

Оргкомитет III международного кинофестиваля дебютов евразийского континента «Одна шестая» «Открыть глаза» (Надежда Сысонова, Россия)

За отбор картин для основной программы фестиваля отвечают программный директор Егор Москвитин (игровое кино) и киновед Мария Готлиб (документальное кино).

Среди участников смотра игрового кино тибетский триллер «Один из четверых» (Джигме Тринли, Китай); драма «Я, Марьям, дети и ещё 26 человек» (Фаршад Хашеми, Чехия/Иран/Германия) о женщине, которая решает сдать свой дом съёмочной группе фильма и неожиданно сталкивается со своим прошлым; драма «Элемент Ясмины» (Анам Аббас, Пакистан/Португалия/США) о девушке, которая очень хочется учиться, но сталкивается с непреодолимыми препятствиями; судебная драма «Собачье дело» (Летиция Дош, Франция) и другие.

«Главный тренд в дебютном кино — попытка нового поколения повзрослеть не через конфронтацию с родителями, а в согласии с прошлым», — рассказал Егор Москвитин. По его словам, эта философия роста проявляет себя и в сюжетах, где на смену подростковому бунту приходит солидарность отцов и детей. Это проявляется и в киноязыке, где новаторские приемы соседствуют с традиционной формой.

«Мы хотим сделать праздник для города. Помимо основного конкурса будут показы детских мультфильмов и семейных фильмов, ностальгические просмотры дебютов 20-летней давности, лекции и мастер-классы», — сказал Москвитин. Он подчеркнул, что зрителей, которые следят за самым актуальным фестивальным кино, должно удивить, что в Екатеринбург привезли новинки с ключевых мировых фестивалей: Канн, Торонто и Роттердама.

Среди участников смотра документального кино — «Край ночи» (Андрей Натоцинский, Россия) о продавцах криптовалюты в Абхазии, которые приводят к энергетическому коллапсу; «Мой друг Сега» (Артём Гряник, Россия) изучает этапы продвижения в социальных сетях блогеров; фильм-наблюдение «Открыть глаза» (Надежда Сысонова, Россия) о незрячей паре, у которой появляется ребёнок, и другие.

«Мы, конечно, смотрим в первую очередь на художественную ценность картины — насколько она актуальна и насколько зрителю может быть интересно то, что хотел сказать автор», — отметила Мария Готлиб. Она добавила что первые фильмы многие снимают про себя, в документальном кино это может быть буквально — режиссер ставит камеру у себя дома и делает кино про свою семью. По её словам, в руках по-настоящему талантливого человека это становится искусством, которое завораживает и захватывает.

Готлиб подчеркнула, что если какая-то тема действительно интересна автору, то она будет интересна и зрителю, хоть бы он и никогда в жизни не интересовался чем-то подобным. «Именно поэтому мы и хотим, чтобы фильмы фестиваля посмотрели как можно больше людей, открыли для себя что-то новое», — сказала она.

В конце фестиваля жюри выберет победителей в девяти номинациях. Выбрать победителя в последней номинации также смогут гости фестиваля. Также зрители определят победителя среди специальной серии показов — «Фильм о фильме». Среди них: «Слово пацана. Кровь на асфальте»; «Престиж»; «Мир! Дружбу! Жвачку!»; «Время гнева. Время любви» и другие.

Гостей фестиваля ждут спецпоказы: «Нелюбимка», дебют режиссера Станислава Сорокина про музыкантов группы NILETTO, столкнувшихся с внезапно свалившейся славой, снятый на Свердловской киностудии при поддержке KION; в программе «Юбилей дебютов» городское фэнтези «Ночной дозор»; фильм-воспоминание «Алексей Балабанов. Послесловие…»; анимационные и детские фильмы — «Мой дикий друг» Анны Курбатовой о мальчике, который в незнакомом городе находит в лесу лисёнка и начинает заботиться о нём, и другие.

Фестиваль пройдёт со 2 по 7 августа 2024 года в Екатеринбурге при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и министерства культуры Свердловской области.