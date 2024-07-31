Москва, 31 июля, 2024, 15:15 — ИА Регнум. Родители погибших в зоне проведения спецоперации бойцов могут быть лишены социальных выплат, если они не принимали участия в воспитании сына. Об этом говорится в документе Верховного суда (ВС)

Иван Шилов ИА REGNUM

По данным Российского агентства правовой и судебной информации (РАПСИ), жительница Владивостока Наталья Цитлионок пожаловалась в ВС на то, что после гибели её сына в зоне спецоперации страховую выплату, денежную компенсацию и единовременное пособие получил её бывший муж Виталий Мельник. Женщина заявила, что после развода отец погибшего бойца выплачивал алименты, но участия в воспитании сына не принимал. После похорон бывший супруг Натальи оформил все пособия на себя.

«Цитлионок Н. В. считает, что отец Мельника М. В. — Мельник В. В. должен быть лишён права на получение названных выплат в связи с гибелью сына, поскольку не принимал участия в воспитании и содержании сына», — говорится в документе.

Также сообщается, что у Мельника есть задолженность по выплате алиментов в размере 1 056 420,19 рублей.

Суды во Владивостоке отклонили требование Натальи и указали на то, что её бывший супруг не был лишён родительских прав, а значит, он имел законное право получать выплаты как отец погибшего бойца СВО.

Коллегия по гражданским делам Верховного суда обнаружила нарушения в предыдущих решениях и направила дело на новое рассмотрение. В ВС заявили, что при рассмотрении данного вопроса должен учитываться не только юридический факт родства, но и фактическое участие родителя в процессе воспитания сына.

Виталий Мельник не явился на заседание Верховного суда, объяснив это тем, что он ухаживал за больной матерью в Крыму. Его ходатайство о переносе было отклонено из-за недостаточности представленных доказательств.

29 мая президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому семьи, потерявшие кормильца — участника специальной военной операции, смогут получать сразу две пенсии. Закон вступит в силу 1 января 2025 года.

11 марта президент РФ подписал указ, которым распространил выплату в 5 млн рублей в случае гибели в зоне СВО на гражданский персонал Минобороны РФ и силовых ведомств. Кроме того, указом предусмотрена выплата в 3 млн рублей в случае, если такие сотрудники получат ранение.