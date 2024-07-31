Санкт-Петербург, 31 июля, 2024, 13:07 — ИА Регнум. Телеканал НТВ 3 и 4 августа покажет телеверсию музыкального фестиваля «Белые ночи Санкт-Петербурга». Премьера объединит все главные моменты одного из крупнейших музыкальных событий лета.

«Русская медиагруппа» НТВ покажет телеверсию музыкального фестиваля «Белые ночи Санкт-Петербурга»

Фестиваль «Белые ночи Санкт-Петербурга» — мероприятие с 32-летней историей, ставшее визитной карточкой Северной столицы. Событие объединяет ярких исполнителей, а также разные стили и направления популярной музыки. В этом году зрителей Ледового дворца ждали два очень разных с точки зрения концепции масштабных шоу.

17 июля на сцену вышли «Звезды хайпа»: молодые, яркие артисты, не боящиеся эпатажа и экспериментов. В этот вечер спели Ханна, Мари Краймбрери, Artik&Asti, Юрий Киселев, Кирилл Мойтон и другие. Кроме того, в этот день выступили Митя Фомин, «Земляне», Денис Клявер, Юлия Савичева. Ведущими выступили Юрий Киселев и Валя Карнавал, а также BITTUEV и Вита Чиковани.

Зрители НТВ смогут увидеть это шоу в субботу, 3 августа, в 22:00.

18 июля на сцене Ледового дворца прошел концерт в формате мюзикла «О музыке и о любви». Все номера соединились в единую историю, развивающуюся вокруг главных героев, которых исполнили Иван Чуйков и Агата Муцениеце. Свои хиты присутствующим подарили Николай Басков, Лариса Долина, Григорий Лепс, Владимир Пресняков и другие артисты. Рассказчиками этой истории выступили бессменная ведущая фестиваля «Белые ночи Санкт-Петербурга» Елена Север и Антон Юрьев. Телеканал НТВ представит мюзикл «О музыке и о любви» в воскресенье, 4 августа, в 22:00.