Анталья, Турция, 31 июля, 2024, 12:08 — ИА Регнум. Двух российских туристок, которые пожаловались на жёсткое задержание в аэропорту Антальи, второй месяц не выпускают из Турции. Об этом сообщает 31 июля Life.

Mustafa Kaya/Global Look Press

С россиянок взяли подписку о невыезде. Из-за этого одна из них, Светлана, не может вылететь на родину, чтобы похоронить свекровь. Её дело о «сопротивлении полицейским» должен рассмотреть суд, однако судьи ушли на каникулы, и женщине не называют хотя бы примерную дату заседания.

Дело второй туристки по имени Юлия суд уже рассмотрел. С неё сняли обвинения, но не сообщили, когда она сможет покинуть страну.

По словам женщин, деньги на аренду жилья у них почти закончились. Средств не хватает, чтобы снять комнату на месяц, и им приходится переезжать каждую неделю. На фоне сезонного наплыва туристов мест в хостелах не хватает.

Как сообщало ИА Регнум, генконсульство России в Анталье следит за ситуацией с двумя россиянками, которых полицейские задержали в аэропорту 6 июня. Когда подруги прибыли в Турцию, одну из них задержали из-за проблем с документами. Вторая женщина стала снимать на телефон действия сотрудников таможни, что привело к стычке. По словам женщин, к ним применили силу и даже вырвали ногти, после чего в наручниках передали полицейским. Турецкие власти утверждают, что потасовка началась по вине женщин, а травмы они получили из-за сопротивления правоохранителям.