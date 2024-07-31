Петрозаводск, 31 июля, 2024, 11:23 — ИА Регнум. В Карелии спасатели обнаружили тела всех трёх погибших при прорыве временной перемычки между шлюзами Беломорско-Балтийского канала, сообщили 31 июля в пресс-службе правительства региона.

Илья Тимин/РИА Новости

«Да, все три пропавших найдены погибшими», — сообщили «Известиям» в пресс-службе.

Как передавало ИА Регнум, прорыв дамбы произошёл утром 29 июля на Беломорско-Балтийском канале. На территории посёлка Надвоицы, в котором проживает около 6 тыс. человек, разрушилась временная насыпь. В результате произошедшего произошло разрушение трёх домов. После ЧП стало известно об одном погибшем. Семерых пострадавших удалось спасти.

Позже водолазами Специализированной пожарно-спасательной части МЧС России по Республике Карелия в районе посёлка Кочкома на воде было обнаружено ещё одно тело.

В этот же день Следственный комитет России возбудил уголовное дело после размыва перемычки на Беломорканале.