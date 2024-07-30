Петрозаводск, 30 июля, 2024, 16:22 — ИА Регнум. Число погибших при прорыве дамбы Беломорско-Балтийского канала в Карелии увеличилось до трёх. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Республики Карелия.

МЧС Республики Карелия

«Водолазами Специализированной пожарно-спасательной части МЧС России по Республике Карелия в районе посёлка Кочкома на воде обнаружено ещё одно тело. Погибшую женщину специалисты доставляют на берег», — говорится в Telegram-канале.

До этого МЧС сообщило об обнаружении второго погибшего в районе посёлка Кочкома.

Как передавало ИА Регнум, прорыв дамбы произошёл утром 29 июля на Беломорско-Балтийском канале. На территории посёлка Надвоицы, в котором проживает около 6 тыс. человек, разрушилась временная насыпь. В результате произошедшего произошло разрушение трёх домов. После ЧП стало известно об одном погибшем. Семерых пострадавших удалось спасти.

В этот же день Следственный комитет России возбудил уголовное дело после размыва перемычки на Беломорканале.

По информации источника ИА Регнум, на устройство и разборку перемычки на Беломорканале потратили 330 млн рублей, а общая стоимость реконструкции составила почти 2,5 млрд рублей. За несколько дней до трагедии подрядчик отчитался о выполнении работ на 80%.