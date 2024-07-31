Москва, 31 июля, 2024, 12:02 — ИА Регнум. Бывший инженер-авиаконструктор из Москвы выиграл в лотерею суперприз в 169,966 млн рублей.

ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Для победы необходимо было угадать все числа выигрышной комбинации в двух полях билета. Счастливой для победителя стала комбинация: 13, 4, 5, 8 в первом поле билета и 5,14,17, 7 — во втором. Чтобы повысить вероятность крупной победы, москвич купил многотиражный билет, стоимость которого составила 1250 рублей.

«В соответствии с законодательством победители с крупными выигрышами получают призовую сумму за вычетом налога в течение 180 дней с момента оформления, что позволяет избежать импульсивных трат. Выигрыш москвича —169 966 702 рубля, налог составит: 25 395 005 рублей», — рассказали представители лотереи.

В пресс-службе распространителя гослотерей добавили, что победитель не готов к публичности. Известно лишь, что по образованию он инженер-авиаконструктор, а сейчас находится на пенсии. Мужчина рассказал, что часть выигрыша он разделит между родными, на остаток средств купит себе новый автомобиль. С остальными тратами пенсионер определится, когда ему перечислят суперприз.

10 мая житель Челябинской области выиграл 607 млн рублей в числовой лотерее. Для участия в розыгрыше он купил в мобильном приложении билет стоимостью 250 рублей.