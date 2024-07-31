Москва, 31 июля, 2024, 09:06 — ИА Регнум. Украина, не следуя никаким правилам при ведении боевых действий, применяет против российских бойцов фосфорные боеприпасы и испытывает на них новейшее американское оружие. Об этом военный врач войск специального назначения с позывным Михалыч рассказал 30 июля RT.

Евгений Биятов/РИА Новости

Врач подчеркнул, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) ведут боевые действия без правил, поэтому текущий конфликт в корне отличается от всех предыдущих, в которых ему довелось участвовать.

«Сейчас не нужен автомат, сейчас нужны коптеры», — отметил Михалыч.

Он рассказал, что его зять, командовавший полком на южнодонецком направлении, погиб в результате ранения. Его отправили из Луганска в Ростов-на-Дону, но довезти не успели. Военным медикам, по словам Михалыча, не хватает навыков, поэтому он вернулся в строй, чтобы «спасать и учить».

В частности, медики не сталкивались с ранениями от кассетных боеприпасов. А бойцам пришлось объяснять, как уберечься от действия фосфорных боеприпасов, которые ВСУ применили на торецком направлении.

Хирург добавил, что в августе 2023 года он оперировал бойца с разрывной пулей в голове. Пулю выпустили из снайперской винтовки, буквально за месяц до этого принятой на вооружение в армии США.

«Они опробовали новое оружие в этом конфликте против наших бойцов, пристреливались на них. Такая пуля, как только входит в полость человека, разрывается внутри него», — пояснил Михалыч.

В тот раз пуля не разорвалась, хирург извлекал её в одиночку, надев бронежилет и каску. Боец выжил и продолжает жить полноценной жизнью.

Как сообщало ИА Регнум, ранее военные хирурги спасли российского бойца, в теле которого застрял осколок украинского беспилотника. Из-за опасений, что фрагмент может оказаться взрывным устройством, операцию проводил только один специалист. Он успешно извлёк из тела раненого аккумулятор FPV-дрона, боец остался жив.