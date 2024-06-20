Белгород, 20 июня, 2024, 17:06 — ИА Регнум. Фрагмент украинского беспилотника застрял в теле российского бойца. Об этом сообщил ИА Регнум военный хирург с позывным Бедуин, работающий в белгородском госпитале.

Кадр из видео

Он рассказал, что раненый получил тяжёлую травму после атаки дрона ВСУ. У него были повреждены голова, грудь, живот и конечности. Требовалась срочная операция, но одна из частей коптера застряла глубоко в мягких тканях и не давала остановить кровотечение.

Более того, существовала угроза взрыва, ведь фрагмент мог оказаться взрывным устройством. Средств бронезащиты у врачей не было, как не было и времени искать защиту или ждать сапёров — боец истекал кровью.

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Тогда хирург с позывным Кастет решил оперировать один, остальные вышли из операционной. Через несколько минут он извлёк предмет. К счастью, это оказался аккумулятор FPV-дрона, а не взрыватель. Бригада вернулась в операционную и продолжила стабилизировать состояние раненого, его жизнь удалось спасти.

Как сообщало ИА Регнум, ранее военные медики российской группировки войск «Запад» извлекли из тела раненого неразорвавшийся снаряд, который находился в проекции бедренной артерии. Операцию провели после осмотра операционной сапёрами.

В ДНР военные хирурги успешно прооперировали российского бойца, в спине которого застрял взрыватель от осколочного гранатомётного выстрела. Взрыватель находился рядом с позвоночником, операцию врачи проводили в бронежилетах.