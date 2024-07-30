Нижнекамск, Татарстан, 30 июля, 2024, 18:02 — ИА Регнум. В Нижнекамске в Татарстане в результате смерча была повреждена техника аэропорта Бегишево, сообщил 30 июля Telegram-канал «Казань №1».

Кадр из видео

Отмечается, что повреждения получили легкомоторные самолёты Diamond.

«Смерч разбросал самолёты, словно бы они из картона. О пострадавших информации нет», — сказано в публикации.

На опубликованной видеозаписи видно, что смерч прошёл прямо над территорией аэродрома. Легкомоторные самолёты катились по земле, переворачиваясь, при этом также находящиеся на площадке более крупные лайнеры с места не сдвинулись.

Telegram-канал «112» в свою очередь сообщил, что из-за смерча была также повреждена техника аэродрома.

«Под удар стихии попали и стационарные конструкции — со зданий посрывало обшивку, повалило забор и несколько деревьев», — отметили авторы.

Как передавало ИА Регнум, 5 июля непогода накрыла сразу несколько регионов европейской части России, в том числе Москву. Порывы ветра в столице достигали 25 метров в секунду. В отдельных районах города прошёл сильный дождь. По словам синоптиков, в этот день в столице выпало две трети месячной нормы осадков. В Москве упали 24 дерева, два человека были госпитализированы.

23 июля в Сочи смерч прошёл над морем. Городские службы были приведены в повышенную готовность. Власти Сочи сообщали, что опасность формирования смерчей сохранится в течение суток.

Как предсказывают специалисты, изменение климата всё чаще будет приносить природные аномалии — от сильнейших дождей и смерчей там, где их раньше не было, до невыносимой жары в обычно холодных регионах, и столкнётся с этим не только Россия, но и весь земной шар, отмечал ранее в своей статье обозреватель ИА Регнум Михаил Захаров.