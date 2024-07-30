Киев, 30 июля, 2024, 16:50 — ИА Регнум. Военным ВСУ не удаётся сдержать продвижение российских военнослужащих, заявил экс-замначальника генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

«Вообще-то задача стратегической оборонной операции, первая, это остановить продвижение российских подразделений, которое они осуществляют с конца прошлого года. На текущий момент нам это не удаётся», — сказал он в интервью YouTube-каналу Politeka Online.

По его словам, в ближайшее время успехи Вооружённых сил России могут достигнуть стратегического масштаба.

Как передавало ИА Регнум, ранее депутат Верховной рады Украины от фракции «Слуга народа» Марьяна Безуглая заявила, что замена бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного на Александра Сырского ничего не изменила, военное руководство продолжает вести войска к поражению. По её словам, вокруг Сырского сформировалась «генеральская фракция», которая лишает киевский режим «шанса на перемены и победу».

Ранее украинские СМИ писали о том, что военные провалы армии ВСУ являются следствием стратегических просчётов властей. Украинский журналист и бывший советник главы минобороны страны Юрий Бутусов заявил, что ответственность за стратегические ошибки, которые позволили российским военным за короткое время освободить несколько населённых пунктов, несёт именно руководство страны.

В конце июня министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Запад начал осознавать невозможность победить Россию и вместе с тем никчемность киевского режима. При этом глава МИД отметил, что у России нет иллюзий относительно подходов Запада к урегулированию украинского конфликта.

Официальный представитель МИД Мария Захарова также заявляла, что Запад встревожен тем, что ВСУ терпят провал за провалом на пути к неминуемому поражению. Дипломат добавила, что Запад всеми силами пытается не допустить победы России.