Москва, 18 июля, 2024, 14:56 — ИА Регнум. Западные страны встревожены тем, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) терпят провал за провалом на пути к неминуемому поражению, заявила 18 июля на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Михаил Метцель/ТАСС

«ВСУ терпят провал за провалом на пути к неминуемому поражению», — сказала она.

Дипломат отметила, что этот факт, конечно, тревожит Запад, который всеми силами пытается не допустить победы России. И когда других способов нет, добавила Захарова, в ход идёт террор.

Ранее политолог, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что Киев оказался в катастрофической ситуации, украинские войска проигрывают на поле боя. По его словам, он шокирован тем, насколько поставляемые Украине западные оружие и техника не смогли оправдать ожиданий союзников Киева.

Вооружённые силы России в рамках специальной военной операции научились искусно уничтожать сложные и современные виды вооружений, отметил он. На фоне этого Миршаймер назвал смехотворными рассуждения о том, что обещанные Украине истребители F-16, которые западные СМИ неоднократно называли оружием, которое «изменит правила игры», помогут переломить ситуацию на фронте.

Британский аналитик Александр Меркурис отмечал, что ВСУ за сутки потеряли рекордное за время СВО число бойцов — 2345 человек. Эксперт уточнял, что украинские войска не несли таких больших потерь даже в худший для них период — летом 2023 года.

Тем временем президент США Джо Байден считает, что Россия «проигрывает» в конфликте на Украине. Глава Белого дома выступил с таким утверждением на открытии юбилейного, 75-го саммита НАТО в Вашингтоне. Он назвал это «поворотным моментом» для Европы, трансатлантического сообщества и всего мира.