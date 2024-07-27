Вьентьян, 27 июля, 2024, 11:39 — ИА Регнум. Запад начал осознавать невозможность победить Россию и вместе с тем никчемность киевского режима. Об этом в субботу, 27 июля, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Запад всё больше и больше осознает никчемность [главы киевского режима Владимира] Зеленского и его режима», — заявил глава МИД России на пресс-конференции по итогам совещания Россия — АСЕАН и министерской встречи стран — участниц Восточноазиатского саммита.

Лавров связал звучащие предложения по урегулированию конфликта на Украине с тем, что Запад стал осознавать невозможность одержать победу над Россией.

При этом глава МИД отметил, что у России нет иллюзий относительно подходов Запада к урегулированию украинского конфликта. Для аргументации он напомнил о том, что Крым провел открытый референдум с множеством международных наблюдателей, но Запад эти результаты отвергает. Дипломат также рассказал о Косово, когда западные страны, наоборот, приветствовали, что косовские албанцы реализовали принцип самоопределения народов.

Как сообщало ИА Регнум, Лавров 27 июля заявил, что не слушает слова Зеленского о готовности Киева к переговорам с российской стороной. Глава МИД отметил, что от Киева исходят противоречивые заявления.

Президент России Владимир Путин 14 июня указал, что бурная кампания Запада по изоляции России провалилась. Как отметил российский лидер, западные страны при этом не отказались от идеи выстроить некое подобие международной антироссийской коалиции.

Официальный представитель МИД Мария Захарова также заявляла, что Запад встревожен тем, что ВСУ терпят провал за провалом на пути к неминуемому поражению. Дипломат добавила, что Запад всеми силами пытается не допустить победы России.