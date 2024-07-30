Москва, 30 июля, 2024, 16:31 — ИА Регнум. Авиакомпания Red Wings перешла под управление лизинговой компании «Авиакапитал-сервис», которая входит в холдинг «РТ-Финанс» госкорпорации «Ростех», сообщила 30 июля пресс-служба «Ростеха».

Anna Zvereva

«Функции единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации — лизинговой компании «Авиакапитал-сервис», входящей в холдинг «РТ-Финанс», — сказано в сообщении, которое приводит «Интерфакс».

Уточняется, что по решению наблюдательного совета госкорпорации в состав холдинга «РТ-Финанс» переходят активы со специализацией в сфере финансовых услуг, в том числе «Авиакапитал-сервис» и лизинговая компания «Ильюшин Финанс Ко.» (ИФК), которая владеет авиакомпанией Red Wings.

В «Ростехе» пояснили, что следующим этапом станет присоединение ИФК к «Авиакапитал-сервису» для создания единой лизинговой компании, специализирующейся на сделках с авиационной техникой отечественного производства в интересах российских авиакомпаний.

Как передавало ИА Регнум, в связи с началом спецоперации в 2022 году Евросоюз запретил поставки в Россию гражданских самолётов и запчастей. Кроме того, он обязал лизингодателей разорвать контракты с российскими авиакомпаниями.

Планы западных стран нанести удар с помощью введения санкций по авиаперевозкам в России провалились, отмечали в мае 2024 года обозреватели немецкой газеты Die Welt. Одними из первых антироссийских санкций Евросоюза были ограничения в отношении гражданской авиации, призванные ударить «по чувствительному месту государства», но перевозки продолжают осуществляться и количество рейсов растёт, указали авторы.