Таллин, 30 июля, 2024, 16:20 — ИА Регнум. Парламент Эстонии не смог вынести вотум недоверия министру инфраструктуры страны Владимиру Свету в связи с его заявлениями о Крыме. Об этом сообщает эстонская газета Postimees.

Валерий Шарифулин/ТАСС

Как отмечает издание, инициаторами этого решения стали 23 депутата. Однако в поддержку вотума высказался только 21 член парламента. Чтобы это решение было принято, за него должен был проголосовать 51 парламентарий.

Как указано в публикации, причиной вынесения вотума стало заявление Света в 2018 году о том, что большая часть жителей Крыма хотят жить в составе России. Позднее он отказался от своих слов, заявив, что произнёс это «под давлением».

Как сообщало ИА Регнум, 30 января 2023 года президент Хорватии Зоран Миланович отметил, что Крым никогда больше не вернётся в состав Украины. Он также провёл параллели между аннексией Косово и выходом Крыма из состава Украины.

18 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Крым является неотъемлемой частью РФ. Он также добавил, что объявление в 2014 году независимости Крыма и последующее решение крымчан о воссоединении с Россией проходило в полном соответствии с международным правом.