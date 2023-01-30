Загреб, 30 января, 2023, 15:30 — ИА Регнум. Крым никогда больше не будет частью Украины, заявил 30 января президент Хорватии Зоран Миланович.

EPA/ANTONIO BAT/ТАСС Зоран Миланович

Он провёл параллели между «отъемом» Косово у Сербии и выходом Крыма из состава Украины и подчеркнул, что Россия будет «вполне цинично» использовать первое для объяснения второго.

Миланович отметил, что он поддерживал и поддерживает аннексию Косово, и добавил, что следует понимать — этот случай стал прецедентом, повторение которого было лишь вопросом времени.

Руководители армий европейских стран, в частности, Германии, и ранее выражали такое мнение, и в настоящее время согласны с тем, что Крым останется в составе России, добавил хорватский лидер.