Москва, 30 июля, 2024, 14:52 — ИА Регнум. Более 800 концертов провели артисты культбригады Москонцерта в зоне спецоперации, сообщили на официальном сайте мэра и правительства столицы.

Официальный портал мэра и правительства Москвы

«Москонцерт активно участвует в поддержке Вооружённых сил России. Артисты дают концерты на предприятиях, в госпиталях, мобилизационных пунктах, прифронтовых воинских частях и пунктах временного размещения. С начала специальной военной операции было организовано более 80 выездов и состоялось свыше 800 концертов», — сказано в тексте.

Сообщается, что первые поездки артистов Москонцерта в Донецкую и Луганскую Народные Республики начались в декабре 2022 года. С тех пор в зону проведения СВО культбригада отправляется каждый месяц.

«Регулярные концерты проходят в полевых и буферных госпиталях по всей линии фронта, а также в медучреждениях Москвы и Подмосковья. Артисты выступают не только на сцене, но и в палатах», — пояснили в тексте.

Гендиректор Москонцерта Илья Бачурин в интервью «Донецкому агентству новостей» рассказал, что на данный момент артисты работают по нескольким направлениям. Помимо выступлений для российских военных, проводятся детские концерты и спектакли. Также у коллектива есть специальная молодёжная программа для студентов и школьников — «Креативная культбригада». В рамках данного проекта специалисты рассказывают о том, как молодые люди в дистанционном формате могут получать важные для них ресурсы.

Гендиректор отметил, что после окончания спецоперации артисты продолжат выступать для жителей Донбасса и Новороссии. Тем более что организация таких мероприятий стала проще. На данный момент концерты на освобождённых территориях проводятся при поддержке Департамента культуры Министерства обороны, заключил он.