Горно-Алтайск, 30 июля, 2024, 14:29 — ИА Регнум. Финалист программы «Время героев», участник СВО, Александр Суразов стал председателем комитета по физкультуре и спорту правительства Республики Алтай. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Андрей Турчак.

Кадр из Телеграм-канала

«Теперь официально. Капитан Александр Суразов, дважды кавалер ордена Мужества, участник СВО и финалист президентской программы «Время Героев» стал председателем комитета по физкультуре и спорту Республики Алтай. Указ о назначении на должность подписан», — написал Турчак в Telegram-канале.

По словам врио главы республики, Суразов приступит к работе в ближайшее время. Все необходимые вопросы, связанные с увольнением из ВС, практически решены, пояснил Турчак.

Как уточнил врио региона, в ведении Суразова будут создание спортивной инфраструктуры в регионе, развитие секций боевых видов спорта в школах и колледжах.

«Задач много. Спорт в Республике должен стать в прямом смысле слова нормой жизни. Должен быть доступным людям любого возраста и прежде всего молодежи», — подчеркнул Турчак.

Вместе с этим врио главы региона выразил уверенность, что боевой опыт Суразова, а также накопленный опыт за время участия в программе «Время Героев» помогут справиться с предстоящими задачами.

Как передавало ИА Регнум, 14 июня во время встречи президента Владимира Путина с финалистами программы Суразов рассказал, что в 2020 году с отличием окончил Новосибирское высшее военное командное училище. Во время спецоперации, несмотря на полученные тяжёлые ранения, старался быстро восстановиться и вернуться в строй для выполнения боевых задач. Суразов поблагодарил президента за программу «Время героев» и заверил, что бойцы спецоперации не подведут российского лидера. В ответ Путин поблагодарил маму Суразова и матерей других военнослужащих за воспитание таких бойцов.

После этого Турчак сообщил, что встретился с Суразовым и предложил ему поработать в своей команде. Как тогда отметил врио главы региона, такие люди, как капитан Суразов, являются гордостью России и Республики Алтай, в частности.

Российский лидер 29 февраля объявил о начале программы «Время героев». По ней участников и ветеранов СВО готовят к работе на высоких постах в органах государственной и муниципальной власти и в госкомпаниях.